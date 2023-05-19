0
0
113
НОВОСТИ

Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой

17:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании „Аэрофлот“, — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:44 19.05.2023
МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
0
55
17:20 19.05.2023
АБК: 10 лет инноваций и успеха в сфере взыскания и ИТ
0
105
17:15 19.05.2023
Зеленый Марафон Сбера дал старт благотворительной акции «Мир открытых возможностей» в поддержку детей
0
105
17:12 19.05.2023
В Польше не наблюдается повышения радиационного фона — агентство
0
114
16:32 19.05.2023
Деятельность «Гринпис» признана нежелательной в РФ — Генпрокуратура России
0
180
16:12 19.05.2023
В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор
0
210
16:00 19.05.2023
В 2023 году в Мариуполе планируют сдать 6 тысяч новых квартир — Хуснуллин
0
208
15:55 19.05.2023
Зеленый Марафон Сбера можно пробежать с приложением «НаСпорте»
0
206
15:32 19.05.2023
«Белые хакеры» нашли на «Госуслугах» 34 уязвимости за три месяца
0
304
15:12 19.05.2023
Переговоры по ситуации вокруг Украины сейчас «вообще не нужны», считает Медведев
0
276

Возврат к списку