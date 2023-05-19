АБК: 10 лет инноваций и успеха в сфере взыскания и ИТ

17:20

Компания АктивБизнесКонсалт, дочерняя компания Сбера, отмечает юбилей – 10 лет успешной работы. Компания была создана как коллекторское агентство полного цикла и с первых дней заняла лидирующую позицию в отрасли. Накопленные опыт и экспертиза позволили АБК выйти за рамки сферы взыскания и стать инновационной ИТ-компанией. За это время выручка компания ежегодно прирастала на 15-20%, достигнув по итогам 2022 года 1 933 млн руб.

Сегодня АБК – это не только один из лидеров взыскания просроченной задолженности. С 2018 года компания развивает отдельное ИТ-направление и с 2020 года под брендом VS Robotics занимается разработкой передовых решений в области речевых технологий, по итогам 2020 и 2021 годов входит в ТОП-3 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews.

Компания создала целый ряд продуктов, которые успешно применяются в различных сферах бизнеса. Среди них робот-оператор и персональный ассистент для автоматизации работы контакт-центров, система речевой аналитики для мониторинга качества обслуживания клиентов, платформа для быстрой разметки данных, маркетплейс по продаже портфелей долгов, онлайн-сервисы по взысканию просроченной дебиторской задолженности и для проведения процедур банкротства, и другие технологичные решения.

Разработанные технологии и продукты от VS Robotics неоднократно отмечались российской и международной ИТ-индустрией, становились победителями таких премий, как Хрустальная гарнитура, CNews Awards, FinAward и др.

«За десять лет мы достигли многого, и не останавливаемся на достигнутом. АБК продолжает успешно развиваться в сфере взыскания, а разработанные под брендом VS Robotics продукты и сервисы, достойно конкурируют на рынке ИИ-решений. Как известно, самый ценный ресурс компании – это ее сотрудники. Наша команда – это неисчерпаемый источник вдохновения, энергии и идей. Я ценю вклад каждого сотрудника в развитие компании, благодаря чему АБК достигает таких высот», – отмечает генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.

«Я работаю в АБК со дня основания. Все эти десять лет компания непрерывно росла и развивалась, постоянно совершенствуя существующие методы работы и внедряя новые технологии взыскания задолженности. Успех АБК – результат труда и вовлеченности всей нашей команды. Это настоящие профессионалы своего дела, готовые вкладывать все свои знания и опыт в решение поставленных задач, и всегда идут в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка», – комментирует заместитель генерального директора АБК Евгения Уткина.