МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
17:44 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
«Хан Карим Асад Ахмад, 30 марта 1970 года рождения, англичанин, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе без указания номера статьи.
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.
20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В частности, уголовные дела возбуждены в отношении прoкурора Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розaрио Сальваторе Айталы и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14 декабря 1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.
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