Арабские страны подтверждают необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела - Заявление

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны считают необходимым положить конец вмешательству внешних сил в их внутренние дела. Об этом говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда.

«[Арабские страны] подтверждают [необходимость] остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела», — приводит выдержки из документа телеканал «Аль-Джазира».