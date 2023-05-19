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НОВОСТИ

Арабские страны подтверждают необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела - Заявление

18:15 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны считают необходимым положить конец вмешательству внешних сил в их внутренние дела. Об этом говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда.

«[Арабские страны] подтверждают [необходимость] остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела», — приводит выдержки из документа телеканал «Аль-Джазира».

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