Эрдоган не исключает возможности примирения с Асадом
18:30 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Благодаря моей дружбе с президентом России Владимиром Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир в пятницу.
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