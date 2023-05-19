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НОВОСТИ

Эрдоган не исключает возможности примирения с Асадом

18:30 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с сирийским лидером Башаром Асадом, если будет налажена борьба с терроризмом на севере Сирии.

«Благодаря моей дружбе с президентом России Владимиром Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир в пятницу.

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