Америка пополнила антироссийские санкционные списки новыми физлицами и компаниями
19:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указывается в заявлении, «санкции или блокирование собственности распространяется более чем на 200 юридических и физических лиц, морские и воздушные суда». «Введенные сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектор», — подчеркивается в заявлении Блинкена. Кроме того, согласно его заявлению, рестрикции США касаются «юридических и физических лиц, занятых в развитии российского энергетического сектора».
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