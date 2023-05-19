Америка пополнила антироссийские санкционные списки новыми физлицами и компаниями

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 физических и юридических лиц, морские и воздушные суда попали под новые санкции США или блокирование собственности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как указывается в заявлении, «санкции или блокирование собственности распространяется более чем на 200 юридических и физических лиц, морские и воздушные суда». «Введенные сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектор», — подчеркивается в заявлении Блинкена. Кроме того, согласно его заявлению, рестрикции США касаются «юридических и физических лиц, занятых в развитии российского энергетического сектора».