На третий президентский срок Эрдоган идти не собирается

19:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в вышедшем в эфир в пятницу интервью телекомпании Си-эн-эн заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

«Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится», — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, планирует ли он возглавлять страну до 2033 года.