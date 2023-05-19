Greenpeace закрывает российское отделение

19:35 Источник: Интерфакс

Российское отделение Greenpeace закроется в связи с признанием международного фонда Greenpeace International нежелательной организацией в РФ, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.