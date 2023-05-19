0
0
0
НОВОСТИ

Greenpeace закрывает российское отделение

19:35 19.05.2023 Источник: Интерфакс

Российское отделение Greenpeace закроется в связи с признанием международного фонда Greenpeace International нежелательной организацией в РФ, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:19 19.05.2023
На третий президентский срок Эрдоган идти не собирается
0
38
19:00 19.05.2023
Америка пополнила антироссийские санкционные списки новыми физлицами и компаниями
0
93
18:30 19.05.2023
Эрдоган не исключает возможности примирения с Асадом
0
134
18:15 19.05.2023
Арабские страны подтверждают необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела - Заявление
0
159
17:44 19.05.2023
МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
0
199
17:20 19.05.2023
АБК: 10 лет инноваций и успеха в сфере взыскания и ИТ
0
205
17:15 19.05.2023
Зеленый Марафон Сбера дал старт благотворительной акции «Мир открытых возможностей» в поддержку детей
0
209
17:12 19.05.2023
В Польше не наблюдается повышения радиационного фона — агентство
0
211
17:00 19.05.2023
Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой
0
208
16:32 19.05.2023
Деятельность «Гринпис» признана нежелательной в РФ — Генпрокуратура России
0
287

Возврат к списку