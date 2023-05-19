Запрос посольства США на посещение Гершковича отклонен, как ответ на невыдачу виз журналистам
20:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В министерстве объяснили, что этот шаг продиктован невыдачей виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, в результате чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк на мероприятия по линии Совбеза ООН. «Подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу.
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