В Киеве прозвучало более десяти взрывов, работает ПВО — очевидцы

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше десяти взрывов прогремели в Киеве в ночь на субботу, работает система ПВО, сообщили ТАСС очевидцы.

«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», — сказали собеседники агентства.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.