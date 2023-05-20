В Киеве прозвучало более десяти взрывов, работает ПВО — очевидцы
08:50 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше десяти взрывов прогремели в Киеве в ночь на субботу, работает система ПВО, сообщили ТАСС очевидцы.
«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», — сказали собеседники агентства.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
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