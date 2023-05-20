Эстонский транзит рухнул из-за действия антироссийских санкций - СМИ

09:30 Источник: Газета.Ru

Эстонские железные дороги в феврале 2023 года стали перевозить товаров в восемь раз меньше, чем в марте 2007 года. Об этом пишет издание Delfi, ссылаясь на данные департамента статистики Эстонии.

В феврале этого года грузооборот железнодорожного транспорта составлял 0,9 млн тонн, а в марте 2007 года – 7,7 млн тонн. Получается, что 16 лет назад по железным дорогам Эстонии перевозилось более чем в восемь раз больше грузов.

В публикации указали, что ранее железнодорожный транспорт Эстонии был загружен товарами из России. В частности, больше всего перевозилось нефти и нефтепродуктов. Такие перевозки приносили эстонским компаниям большую прибыль, а оборот постоянно увеличивался. Однако сейчас, из-за действия санкций, перспективы Эстонии изменились и прибыль начала падать. Газета.Ru