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ВСУ утром нанесли ракетный удар по Мариуполю, пострадавших нет

10:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в субботу утром обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших в результате этого удара нет, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших. Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется», — сказал представитель силовых структур.

Как уточнил ТАСС очевидец по имени Иван, примерно в 06:25 системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты.

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