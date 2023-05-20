ВСУ утром нанесли ракетный удар по Мариуполю, пострадавших нет
10:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска в субботу утром обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших в результате этого удара нет, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших. Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется», — сказал представитель силовых структур.
Как уточнил ТАСС очевидец по имени Иван, примерно в 06:25 системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты.
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