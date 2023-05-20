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США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят F-16 ВСУ

10:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят истребители F-16 Украине. Об этом сообщил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи.

«Только вчера, как вы знаете, президент [США] Джо Байден сообщил партнерам по G7, что США поддержат общие усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16. <…> Теперь мы приступили к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских ВВС, что является частью нашей приверженности поддержке самообороны Украины в долгосрочной перспективе. По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — сказал он.

Салливан напомнил, что, по мнению американской администрации, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению. «Но теперь, когда мы поставили все, что обещали, <…> наступил момент посмотреть в будущее и подумать, что будет нужно Украине, чтобы в дальнейшем сдерживать агрессию России. Истребители четвертого поколения F-16 входят в этот перечень», — указал помощник президента.

Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.

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