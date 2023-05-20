Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в японском городе Хиросима. Трансляция из аэропорта Хиросимы ведется в пресс-центре саммита.

Судя по кадрам, он прибыл на французском правительственном самолете.

Как отмечает МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский «выразил сильное желание лично участвовать в саммите», и правительство Японии приняло это предложение.

В ходе визита, по данным японских властей, Зеленский примет участие в сессии по ситуации на Украине и проведет встречу с премьер-министром Японии.