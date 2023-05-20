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G7 призвала Китай оказать давление на РФ, чтобы она вывела войска с Украины — заявление

11:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в японской Хиросиме.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — говорится в документе.

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