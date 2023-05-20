G7 продолжит поддержку Украины и меры для «повышения издержек» России — заявление
12:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать Украине «дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную» поддержку, а также принимать меры для «повышения издержек» России и тех, кто ее поддерживает в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме.
«Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — говорится в документе. Кроме того, в нем конкретизируется, что будет наращиваться «дипломатическая, финансовая, гуманитарная и военная поддержка». Лидеры также выразили приверженность «увеличению издержек России и тех, кто поддерживает ее усилия» в конфликте на Украине.
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