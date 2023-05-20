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НОВОСТИ

Япония введет запрет на предоставление РФ строительных и инженерных услуг

12:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в рамках нового пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Об этом сообщила в субботу газета «Никкэй» со ссылкой на правительственные источники.

Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится.

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