Япония введет запрет на предоставление РФ строительных и инженерных услуг

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в рамках нового пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Об этом сообщила в субботу газета «Никкэй» со ссылкой на правительственные источники.

Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится.