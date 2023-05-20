В Киеве произошел сильный пожар

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в Киеве в субботу днем, сообщило украинское издание «Клименко тайм». Оно опубликовало фотографию, на которой видно, как в небо поднимаются густой черный дым.

Уточняется, что пожар произошел в районе столичного гидропарка, который расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.