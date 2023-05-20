В Киеве произошел сильный пожар
13:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в Киеве в субботу днем, сообщило украинское издание «Клименко тайм». Оно опубликовало фотографию, на которой видно, как в небо поднимаются густой черный дым.
Уточняется, что пожар произошел в районе столичного гидропарка, который расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.
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