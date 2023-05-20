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Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артемовска — МО РФ

14:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовые отряды продолжают вести боевые действия по освобождению западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск», — сказал Конашенков.

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