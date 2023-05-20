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РФ будет учитывать в своем планировании намерение Запада передать F-16 Украине — Грушко

15:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, РФ будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — сказал замминистра, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос о возможных поставках F-16 на Украину.

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