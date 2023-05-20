Важно не допустить раскола мира на две части — Гутерриш

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир не должен быть расколот на две части, членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров. Об этом в субботу в интервью японскому агентству Киодо заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение», — подчеркнул генсек ООН. При этом он отметил, что «не видит перспектив для немедленного достижения мира» в конфликте между РФ и Украиной.

Гутерриш также заявил, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу КНДР.