Важно не допустить раскола мира на две части — Гутерриш
16:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир не должен быть расколот на две части, членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров. Об этом в субботу в интервью японскому агентству Киодо заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение», — подчеркнул генсек ООН. При этом он отметил, что «не видит перспектив для немедленного достижения мира» в конфликте между РФ и Украиной.
Гутерриш также заявил, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу КНДР.
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