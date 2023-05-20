Евросоюз должен ужесточить политику в отношении Китая — глава Еврокомиссии
17:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен ужесточить политику в отношении Китая, все страны имеют на этот счет единое мнение. С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ЦДФ.
Фон дер Ляйен признала, что у разных государств-членов есть различные интересы по вопросу взаимодействия с КНР. «Но факт в том, что Китай так сильно изменился, и поэтому мы должны ужесточить нашу политику в отношении Пекина — это то, в чем мы едины», — отметила глава ЕК.
Она подчеркнула, что в последние несколько недель и месяцев велась очень хорошая дискуссия по этому вопросу, все больше и больше формировалась общая стратегия, которой ЕС хочет следовать. «И это процесс, который еще не завершен, но он показывает, что вместе мы видим, где есть не только преимущества интересов с Китаем, но и, прежде всего, риски. И здесь мы должны четко смотреть этому в глаза», — резюмировала фон дер Ляйен.
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