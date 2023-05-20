0
0
185
НОВОСТИ

Евросоюз должен ужесточить политику в отношении Китая — глава Еврокомиссии

17:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен ужесточить политику в отношении Китая, все страны имеют на этот счет единое мнение. С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ЦДФ.

Фон дер Ляйен признала, что у разных государств-членов есть различные интересы по вопросу взаимодействия с КНР. «Но факт в том, что Китай так сильно изменился, и поэтому мы должны ужесточить нашу политику в отношении Пекина — это то, в чем мы едины», — отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что в последние несколько недель и месяцев велась очень хорошая дискуссия по этому вопросу, все больше и больше формировалась общая стратегия, которой ЕС хочет следовать. «И это процесс, который еще не завершен, но он показывает, что вместе мы видим, где есть не только преимущества интересов с Китаем, но и, прежде всего, риски. И здесь мы должны четко смотреть этому в глаза», — резюмировала фон дер Ляйен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 20.05.2023
Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артемовска — МО РФ
0
128
10:30 20.05.2023
США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят F-16 ВСУ
0
165
08:50 20.05.2023
В Киеве прозвучало более десяти взрывов, работает ПВО — очевидцы
0
197
11:05 19.05.2023
Military Watch Magazine рассказал, как ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
0
459
10:20 19.05.2023
Четыре БПЛА сбиты на севере Крыма
0
439
10:05 19.05.2023
ВС Украины из-за высоких потерь оперативно перебрасывают резервы под Артемовск — Марочко
0
457
09:20 19.05.2023
СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях Украины
0
459
23:00 18.05.2023
НАТО ни в каком мирном урегулировании конфликта не заинтересовано - Небензя
0
594
20:15 18.05.2023
Генсек НАТО заявил, что главным поставщиком оружия в Европу будет Америка
0
614
20:00 18.05.2023
В НАТО приветствуют поставки Украине крылатых ракет и собираются полностью перевооружить страну
0
615

Возврат к списку