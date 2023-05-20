РФ вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну — Лавров

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было. Мы вынуждены отвечать твердо, последовательно на объявленную нам войну», — указал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, «враждебность проистекает с той стороны баррикад — баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других».

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