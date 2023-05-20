РФ вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну — Лавров
17:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было. Мы вынуждены отвечать твердо, последовательно на объявленную нам войну», — указал глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, «враждебность проистекает с той стороны баррикад — баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других».
НОВОСТИ
- 18:00 20.05.2023
- Украинский суд приговорил к 10 годам подростка за помощь военным РФ под Артемовском
- 17:00 20.05.2023
- Евросоюз должен ужесточить политику в отношении Китая — глава Еврокомиссии
- 16:00 20.05.2023
- Важно не допустить раскола мира на две части — Гутерриш
- 15:00 20.05.2023
- РФ будет учитывать в своем планировании намерение Запада передать F-16 Украине — Грушко
- 14:00 20.05.2023
- Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артемовска — МО РФ
- 13:00 20.05.2023
- В Киеве произошел сильный пожар
- 12:30 20.05.2023
- Япония введет запрет на предоставление РФ строительных и инженерных услуг
- 12:00 20.05.2023
- G7 продолжит поддержку Украины и меры для «повышения издержек» России — заявление
- 11:30 20.05.2023
- G7 призвала Китай оказать давление на РФ, чтобы она вывела войска с Украины — заявление
- 11:00 20.05.2023
- Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать