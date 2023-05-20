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Число набранных контрактников в Госдуме сочли недостаточным

18:30 20.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме сочли недостаточным число набранных контрактников в ВС РФ. С 1 января в российскую армию приняли свыше 117 тысяч добровольцев, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Министерство обороны не планирует останавливаться на достигнутых показателях. Развёрнут «очень мощный» призыв на службу с хорошей зарплатой. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Это нормальная цифра, мы должны ещё добавить. Идёт акция, назовём это так, в том числе в Москве: баннеры, приглашаем, хорошая зарплата. Условия очень простые: желание должно быть и полностью подходить по всем параметрам — здоровье, психика и так далее. Сейчас отбор очень мощный, идёт призыв на контракт, здесь никого не насилуют: именно желание».

В марте Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием» сообщил, что в правительства российских регионов спущены квоты по набору в общей сложности 400 тыс. контрактников.

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