В Госдуме сочли не соответствующей действительности информацию о потере 50 тыс. научных сотрудников за пять лет

19:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме опровергли информацию о потере 50 тыс. научных сотрудников за пять лет. Ранее такие цифры по России привёл вице-президент РАН Валентин Пармон.

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что они не соответствуют действительности.

По его словам, в РФ наблюдалось уменьшение сотрудников в секторе исследований и разработок, однако сейчас есть «определённый рост».

«Я не очень понимаю, откуда взялась эта цифра. У нас такая статистика не наблюдается. Росстат фиксирует ежегодно количество людей, которое занято в секторе исследования и разработок. Количество исследователей в секторе исследований и разработок сокращается, такая тенденция есть. Сейчас она остановилась, мы видим определённый рост. А откуда взялась цифра 50 тысяч, я даже не представляю».

Мажуга отметил, что в России необходимо увеличить финансирование науки.