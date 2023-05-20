В Госдуме сочли не соответствующей действительности информацию о потере 50 тыс. научных сотрудников за пять лет
19:00 20.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме опровергли информацию о потере 50 тыс. научных сотрудников за пять лет. Ранее такие цифры по России привёл вице-президент РАН Валентин Пармон.
Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что они не соответствуют действительности.
По его словам, в РФ наблюдалось уменьшение сотрудников в секторе исследований и разработок, однако сейчас есть «определённый рост».
«Я не очень понимаю, откуда взялась эта цифра. У нас такая статистика не наблюдается. Росстат фиксирует ежегодно количество людей, которое занято в секторе исследования и разработок. Количество исследователей в секторе исследований и разработок сокращается, такая тенденция есть. Сейчас она остановилась, мы видим определённый рост. А откуда взялась цифра 50 тысяч, я даже не представляю».
Мажуга отметил, что в России необходимо увеличить финансирование науки.
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