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Польша ждет от Зеленского извинений за Волынскую резню — МИД страны

19:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши ждут от президента Украины Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню. Об этом заявил в интервью порталу «Онет» в пятницу пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина.

Отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынь, представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности».

По мнению Ясины, он должен сказать: «Прошу прощения, просим о прощении». «Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях», — указал он.

«Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», — добавил Ясина.

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Организация украинских националистов действовала в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.

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