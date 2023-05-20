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НОВОСТИ

Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ

20:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала в субботу заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Ситуация критическая», — написала она в соцсети об обстановке в Артемовске.

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