Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
20:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала в субботу заместитель министра обороны страны Анна Маляр.
«Ситуация критическая», — написала она в соцсети об обстановке в Артемовске.
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