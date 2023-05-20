Украина считает неприемлемым, что Польша ждет от Зеленского извинений за Волынскую резню

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым и досадным тот факт, что польская сторона ожидает от украинского президента Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — написал он в субботу на своей странице в соцсети.