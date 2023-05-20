Нужно создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь» - фон дер Ляйен
21:00 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо создать реальную альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь». С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ЦДФ.
«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе „Один пояс — один путь“. И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7», — сказала фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о пакете в размере 600 млрд евро, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге. Глава ЕК подчеркнула, что для Евросоюза крайне важно, чтобы Глобальный Юг стал партнером.
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