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НОВОСТИ

Участинки освобождения Артемовска получать госнаграды - Путин

09:00 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в пресс-службе.

«Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — отметили в Кремле.

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