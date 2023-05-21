Участинки освобождения Артемовска получать госнаграды - Путин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в пресс-службе.

«Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — отметили в Кремле.