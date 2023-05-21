Минобороны РФ: Завершено освобождение города Артемовска

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) полностью освобожден. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — заявили в ведомстве.