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НОВОСТИ

Минобороны РФ: Завершено освобождение города Артемовска

09:05 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) полностью освобожден. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — заявили в ведомстве.

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