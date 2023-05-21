Georgian Airways объявила президента Грузии Зурабишвили персоной нон-грата
11:00 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — говорится в заявлении Гаиашвили.
НОВОСТИ
- 10:35 21.05.2023
- Генсек ООН: Глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой
- 10:03 21.05.2023
- Власти Москвы предупреждают о надвигающейся непогоде: дождь, гроза, усиление ветра
- 10:00 21.05.2023
- В обозримом будущем Украина в НАТО не попадет - Шольц
- 09:55 21.05.2023
- Зеленский признал, что ВСУ Артемовск уже не контролирует
- 09:20 21.05.2023
- Сунак: Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности
- 09:05 21.05.2023
- Минобороны РФ: Завершено освобождение города Артемовска
- 09:00 21.05.2023
- Участинки освобождения Артемовска получать госнаграды - Путин
- 21:00 20.05.2023
- Нужно создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь» - фон дер Ляйен
- 20:30 20.05.2023
- Украина считает неприемлемым, что Польша ждет от Зеленского извинений за Волынскую резню
- 20:00 20.05.2023
- Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать