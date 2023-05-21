Визит лидеров G7 в Хиросиму, пережившая атомную бомбежку США женщина назвала «провалом»
12:48 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пережившая американскую атомную бомбардировку Хиросимы 91-летняя Сэцуко Турлоу назвала саммит лидеров Группы семи (G7), прошедший в этом городе, провальным. Своим мнением она поделилась в воскресенье после окончания встречи на высшем уровне, перед началом которой главы стран «семерки», среди которых три ядерные державы (США, Великобритания и Франция), впервые в этом составе посетили Парк мира, где расположен мемориал памяти жертв атомной бомбардировки и Музей мира.
«Саммит G7 в Хиросиме потерпел большой провал», — ответила она на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который называл саммит в Хиросиме самым важным в истории Японии. По ее словам, она и многие другие «хибакуся» (так называют выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки) хотели бы услышать впечатления лидеров «семерки» от их визита в Хиросиму, от того, что они увидели в музее, посвященном памяти жертв атомной бомбардировки, однако «они не поделились [своими мыслями]» на этот счет, повторила она. Турлоу назвала эту ситуацию неприемлемой. «От заявлений лидеров не было ни тепла, ни отдачи», — заключила она.
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