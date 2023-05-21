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В столице Софии прошла манифестация под лозунгом «Болгария — зона мира»

19:43 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многотысячная антивоенная акция под лозунгом «Болгария — зона мира» прошла в воскресенье в болгарской столице и других городах страны.

«Мы здесь, чтобы защитить мирную Болгарию. Наш поход — за мир и против войны. Не президент, не правительство и не парламент, а болгарский народ должен высказать свою позицию о войне и мире», — заявил на митинге Нако Стефанов, один из организаторов акции.

Как сообщает корр. ТАСС с места событий в столице, выступающие настаивали, чтобы Болгария оставалась в зоне мира и не принимала участия в военных конфликтах, настаивали на суверенитете страны в вопросах внешней политики, на закрытии военных баз НАТО, против евроатлантической ориентации страны и Стамбульской конвенции, за сохранение семейных ценностей.

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