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Европейские СМИ вскрыли некоторые подробности расследования подрыва «Северных потоков»

20:15 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким утверждением в воскресенье выступила газета «Зюддойче цайтунг».

Согласно совместному расследованию, проведенному «Зюддойче цайтунг» и другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. По данным газеты, Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним.

Но многое говорит о том, что Feeria Lwowa — всего лишь подставная компания, указывает издание. Фирма, как уточняет газета, основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.

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