В Днепре прозвучало 16 взрывов — депутат
09:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестнадцать взрывов прогремели в понедельник приблизительно за 40 минут в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«Шестнадцать», — написал депутат в соцсети. Другие подробности не приводятся.
В настоящее время в Днепропетровской области, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога.
Ранее о взрывах в городе сообщали украинские СМИ.
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