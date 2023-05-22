В Днепре прозвучало 16 взрывов — депутат

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать взрывов прогремели в понедельник приблизительно за 40 минут в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Шестнадцать», — написал депутат в соцсети. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время в Днепропетровской области, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в городе сообщали украинские СМИ.