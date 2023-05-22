Киев перебросил солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления — Марочко
09:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило уцелевшие в Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделения на купянское и краснолиманское направления в зоне специальной военной операции России. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Часть подразделений, покинувших Артемовск, распределяют на купянское и краснолиманское направления. После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск», — сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.
Марочко отметил, что основная задача солдат после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины».
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