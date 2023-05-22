0
0
110
НОВОСТИ

Киев перебросил солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления — Марочко

09:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило уцелевшие в Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделения на купянское и краснолиманское направления в зоне специальной военной операции России. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Часть подразделений, покинувших Артемовск, распределяют на купянское и краснолиманское направления. После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск», — сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.

Марочко отметил, что основная задача солдат после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 22.05.2023
Киев перебросил солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления — Марочко
0
51
15:00 21.05.2023
Зеленский фактически опроверг собственное высказывание по поводу Артемовска
0
344
13:37 21.05.2023
Байден пообещал Зеленскому, что союзники научат украинских пилотов летать на F16
0
343
10:00 21.05.2023
В обозримом будущем Украина в НАТО не попадет - Шольц
0
385
09:55 21.05.2023
Зеленский признал, что ВСУ Артемовск уже не контролирует
0
377
09:05 21.05.2023
Минобороны РФ: Завершено освобождение города Артемовска
0
379
09:00 21.05.2023
Участинки освобождения Артемовска получать госнаграды - Путин
0
369
20:00 20.05.2023
Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
0
539
14:00 20.05.2023
Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артемовска — МО РФ
0
599
10:30 20.05.2023
США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят F-16 ВСУ
0
627

Возврат к списку