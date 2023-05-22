Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии на саммите G7

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите G7. Бразильский лидер отметил, что господин Зеленский «взрослый и знает, что делает».

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча»,— сказал господин Лула да Силва журналистам (цитата по G1).

«Зеленский взрослый и знает, что делает»,— считает президент Бразилии. Коммерсантъ