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НОВОСТИ

Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии на саммите G7

10:00 22.05.2023 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите G7. Бразильский лидер отметил, что господин Зеленский «взрослый и знает, что делает».

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча»,— сказал господин Лула да Силва журналистам (цитата по G1).

«Зеленский взрослый и знает, что делает»,— считает президент Бразилии.  Коммерсантъ

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