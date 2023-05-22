Бананы в России могут признать социально значимым продуктом
10:20 22.05.2023 Источник: Известия
Инициативу положительно оценивают в комитетах Госдумы по экономической политике и по защите конкуренции. Там считают, что это приведет к снижению цен на бананы в России. Известия
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