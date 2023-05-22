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НОВОСТИ

В РФ предложили увеличить рабочую неделю до шести дней

10:32 22.05.2023 Источник: Известия

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, которое есть в распоряжении «Известий».

Увеличение рабочей недели, по мнению авторов, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год. В частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю.  Известия

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