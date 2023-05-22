Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД РФ задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ предотвращен террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции „Новотроицкая“ Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России», — сообщили в ЦОС.

В последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, добавили в ЦОС.