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НОВОСТИ

В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин

11:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительное разминирование началось в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) после его освобождения. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Идет предварительное разминирование города», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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