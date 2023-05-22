В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительное разминирование началось в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) после его освобождения. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Идет предварительное разминирование города», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».