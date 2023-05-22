ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине — Боррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз приветствует решение Группы семи о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16 и рассчитывает, что «уже скоро сможет их поставить». Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг „семерки“, чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал он.