12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 своих сослуживцев, покинувших позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что все 10 военнослужащих были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад.