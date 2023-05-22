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Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко

12:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 своих сослуживцев, покинувших позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что все 10 военнослужащих были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад.

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