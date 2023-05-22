Заявление G7 по ядерной безопасности передергивает факты — Рябков
12:05 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместное заявление стран Группы семи по вопросам ядерной безопасности передергивает аспекты реальной ситуации. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра подчеркнул, что в Москве отфиксировали коллективное заявление Группы семи по вопросам ядерной безопасности. «Там есть целый ряд моментов, когда западные страны со свойственной им политической неряшливостью в формулировках передергивают определенные аспекты реальной ситуации», — сказал Рябков.
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