11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии, признал Боррель
12:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД стран — членов ЕС обсудят в понедельник новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира и очередной пакет антироссийских санкций, в необходимости которых сомневается не только Венгрия. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе.
«Главы МИД ЕС обсудят в понедельник и новый блок санкций против России, и новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Мы намерены начать дискуссию о новых санкциях против России, предложенных Группой семи», — сказал он.
Отвечая на вопрос о блокировании Будапештом очередного пакета ограничительных мер, Боррель отметил: «Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны тоже хотят обсудить».
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