11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии, признал Боррель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран — членов ЕС обсудят в понедельник новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира и очередной пакет антироссийских санкций, в необходимости которых сомневается не только Венгрия. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе.

«Главы МИД ЕС обсудят в понедельник и новый блок санкций против России, и новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Мы намерены начать дискуссию о новых санкциях против России, предложенных Группой семи», — сказал он.

Отвечая на вопрос о блокировании Будапештом очередного пакета ограничительных мер, Боррель отметил: «Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны тоже хотят обсудить».