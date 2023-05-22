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НОВОСТИ

Более 40% россиян отмечают ускорение роста цен за последний месяц - опрос

12:32 22.05.2023 Источник: Интерфакс

Повышение цен на основные продукты питания, товары и услуги более быстрыми темпами за последние четыре недели отмечают 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что более четверти сограждан (27%) считают, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 6% респондентов.

Каждый восьмой россиянин (12%) не заметил каких-либо изменений цен за данный период, о снижении цен говорит 1% россиян, отмечают социологи.

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