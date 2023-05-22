Более 40% россиян отмечают ускорение роста цен за последний месяц - опрос
12:32 22.05.2023 Источник: Интерфакс
Повышение цен на основные продукты питания, товары и услуги более быстрыми темпами за последние четыре недели отмечают 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что более четверти сограждан (27%) считают, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 6% респондентов.
Каждый восьмой россиянин (12%) не заметил каких-либо изменений цен за данный период, о снижении цен говорит 1% россиян, отмечают социологи.
НОВОСТИ
- 13:20 22.05.2023
- В Республике Сербской почтили память 12 младенцев, погибших из-за блокады Запада — ТВ
- 13:05 22.05.2023
- Ереван готов обсуждать вопрос демилитаризации армяно-азербайджанской границы — Пашинян
- 13:00 22.05.2023
- Свыше 3,5 тыс. жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения
- 12:20 22.05.2023
- 11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии, признал Боррель
- 12:05 22.05.2023
- Заявление G7 по ядерной безопасности передергивает факты — Рябков
- 12:00 22.05.2023
- Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко
- 11:32 22.05.2023
- ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине — Боррель
- 11:20 22.05.2023
- В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин
- 11:05 22.05.2023
- ЕС не должен давать Украине и Молдавии приоритет перед странами Балкан — глава МИД Австрии
- 11:00 22.05.2023
- Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать