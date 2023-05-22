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НОВОСТИ

Свыше 3,5 тыс. жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения

13:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество беженцев, эвакуированных из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Шахтерск, где находятся пункты временного размещения (ПВР), превышает 3,5 тыс. человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщил мэр города Александр Шатов.

«Эвакуировали больше 3,5 тыс. [жителей Артемовска]», — сказал мэр.

По его словам, 21 мая в ПВР в Шахтерске привезли 58 человек, еще 60 прибудут в ближайшее время.

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