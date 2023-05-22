Свыше 3,5 тыс. жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения
13:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество беженцев, эвакуированных из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Шахтерск, где находятся пункты временного размещения (ПВР), превышает 3,5 тыс. человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщил мэр города Александр Шатов.
«Эвакуировали больше 3,5 тыс. [жителей Артемовска]», — сказал мэр.
По его словам, 21 мая в ПВР в Шахтерске привезли 58 человек, еще 60 прибудут в ближайшее время.
НОВОСТИ
- 13:05 22.05.2023
- Ереван готов обсуждать вопрос демилитаризации армяно-азербайджанской границы — Пашинян
- 12:32 22.05.2023
- Более 40% россиян отмечают ускорение роста цен за последний месяц - опрос
- 12:20 22.05.2023
- 11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии, признал Боррель
- 12:05 22.05.2023
- Заявление G7 по ядерной безопасности передергивает факты — Рябков
- 12:00 22.05.2023
- Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко
- 11:32 22.05.2023
- ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине — Боррель
- 11:20 22.05.2023
- В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин
- 11:05 22.05.2023
- ЕС не должен давать Украине и Молдавии приоритет перед странами Балкан — глава МИД Австрии
- 11:00 22.05.2023
- Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины
- 10:32 22.05.2023
- В РФ предложили увеличить рабочую неделю до шести дней
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать