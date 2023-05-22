Ереван готов обсуждать вопрос демилитаризации армяно-азербайджанской границы — Пашинян

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения готова обсуждать вопрос демилитаризации границы с Азербайджаном. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение», — сказал он.