0
0
0
НОВОСТИ

В Республике Сербской почтили память 12 младенцев, погибших из-за блокады Запада — ТВ

13:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Память 12 младенцев, задохнувшихся в 1992 году в боснийской Баня-Луке в инкубаторах после запрета ООН пропустить гуманитарный рейс с кислородом из Белграда, почтили в Республике Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ). Об этом в понедельник сообщил телеканал РТРС.

Церемония памяти прошла на кладбище возле памятника умершим детям. После поминальной службы присутствующие возложили к памятнику цветы и зажгли свечи. Как заявил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, «смерть 12 младенцев — это преступление, которое не может быть ни забыто, ни прощено».

«Вот почему мы собираемся в этом месте каждый год, чтобы напомнить себе об этом преступлении. Мировые державы заслужили наказание за это преступление, потому что тогда кислород мог быть доставлен по суше в Баня-Луку, а мог быть организован и гуманитарный рейс», — подчеркнул Вишкович.

«К сожалению, рука зла мировых держав отняла у них [младенцев] право дышать, право на жизнь, они их самовольством были осуждены на смерть. Такое не прощают», — заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Решением Совета Безопасности ООН в мае–июне 1992 года были запрещены международные полеты, в том числе с кислородными баллонами, из Белграда в Баня-Луку, в результате чего погибли 12 новорожденных младенцев, находившихся в инкубаторах. Датой памяти этих трагических событий было принято 22 мая, поскольку именно в этот день в 1992 году из-за нехватки кислорода умер первый из 12 младенцев. Блокада длилась до 19 июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 22.05.2023
Ереван готов обсуждать вопрос демилитаризации армяно-азербайджанской границы — Пашинян
0
47
13:00 22.05.2023
Свыше 3,5 тыс. жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения
0
67
12:32 22.05.2023
Более 40% россиян отмечают ускорение роста цен за последний месяц - опрос
0
109
12:20 22.05.2023
11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии, признал Боррель
0
135
12:05 22.05.2023
Заявление G7 по ядерной безопасности передергивает факты — Рябков
0
151
12:00 22.05.2023
Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко
0
153
11:32 22.05.2023
ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине — Боррель
0
222
11:20 22.05.2023
В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин
0
194
11:05 22.05.2023
ЕС не должен давать Украине и Молдавии приоритет перед странами Балкан — глава МИД Австрии
0
226
11:00 22.05.2023
Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины
0
227

Возврат к списку